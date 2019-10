MasterChef – A Revanche: ‘O tiro quase saiu pela culatra’, relembra Sabrina

O MasterChef – A Revanche começou se despedindo de dez ex-participantes logo em seu primeiro episódio. Depois de embates intensos e calorosos, apenas metade dos cozinheiros continuaram na cozinha do talent show culinário mais disputado do mundo. Sabrina Kanai, por exemplo, competiu contra Iranete Santana em um duelo de reinvenção do acarajé.

"Eu fiquei bem nervosa de imaginar que 50% das pessoas iriam embora. Então, usei um pouco de estratégia no meu embate. Imaginei que Iranete não fosse escolher confeitaria porque ela foi da minha edição e ela fez uma mousse que não teve um feedback positivo dos chefs. Então, eu usei essa informação porque eu estaria um pouco mais respaldada na cozinha de salgado", revelou a carioca em entrevista ao Portal da Band.

"Porém, o tiro quase saiu pela culatra quando eles abriram a cloche e eu vi o acarajé. Eu sou alérgica a camarão e a Iranete é baiana. Fiquei com muito medo, realmente bem nervosa. Como era uma prova de reinvenção, eu me certifiquei de utilizar os mesmos ingredientes que eu sei que vão no acarajé e puxei para o meu lado, para o lado das técnicas que eu conheço, da cozinha que eu me sinto mais confortável", continuou.

A estratégia de Sabrina deu certo e, de acordo com ela, a segurança para fazer o prato mesmo sem provar todos os elementos veio de parte da plateia. "Eu fiquei muito tensa na prova por causa do camarão, mas toda vez que eu ouvia alguém falar 'Vai Sabrina!' me ajudou muito. Esse incentivo fez a diferença. Eles foram a minha segunda mão nessa prova", contou.

O creme de feijão-fradinho com vinagrete de quiabo grelhado e camarão seco da carioca conquistou o paladar dos jurados e garantiu a ela o dólmã do MasterChef – A Revanche. "Eu fico arrepiada só de lembrar. É um grande privilégio estar vivendo pela segunda vez esse sonho e conquistar o dólmã é o primeiro passo, uma confirmação de que eu estou no caminho certo. Eu passei a trabalhar com cozinha após o programa e isso demonstra que tudo que eu aprendi com os meus cozinheiros e o feedback positivo dos clientes me fizeram chegar até aqui", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.