Google Arts & Culture lança exposição virtual sobre os Maias

O Google lançou por meio do seu portal Arts & Culture a mostra virtual "Mundo dos Maias". Em parceria com o Museu Britânico e o INAH (Instituto Nacional de Antropologia e História do México), a coleção explora a cultura da civilização que dá nome ao título.

O projeto permite ao espectador ver histórias e objetos do antigo povo. São 20 passeios virtuais, quatro editoriais e nove exposições retratam diferentes aspectos maias.

Porém, a grande atração do passeio virtual é justamente um processo digital exclusivo. Os moldes de gesso da Escada Hieroglífica de Palenque, patrimônio mexicano frágil que está sob os cuidados do Museu Britânico, foi escaneado em 3D.

Divulgação/Google Arts & Culture

Veja a mostra aqui.