O grupo sul-coreano BTS e cantor americano Lauv lançaram nesta sexta-feira (18) o videoclipe de ‘Make it right’.

No momento, o assunto é um dos mais comentados no Twitter. As hashtags '#BTSxLauv' e '#MakeItRight' entraram para trending topics da rede social.

Em poucas horas, o novo material já conta com quase 1 milhão de vizualizações na plataforma de vídeo. Confira o MV:

