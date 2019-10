Artistas do cenário musical nacional lançam discos com shows em São Paulo

Quatro artistas do novo cenário musical nacional e um já bem conhecido lançam discos com shows neste fim de semana em São Paulo. Veja e programe-se!

Teago Oliveira

Vocalista da banda Maglore, o músico apresenta seu primeiro disco solo, “Boa Sorte”, que será apresentado ao vivo e na integra hoje, de forma intimista, no Auditório Ibirapuera (av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque Ibirapuera; tel.: 3629-1075). Nesta sexta-feira (18), às 21h; R$ 30.

Reprodução

Rakta

A música ora abstrata, ora pós-punk, dá o tom da nova obra da banda, “Falha Comum”, que acaba de ser lançado em LP. Com a presença fixa do baterista Maurício Takara (Hurtmold), o trio faz show especial no Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 11, Bela Vista; tel.: 3170-0800). Sábado (19), às 20h30; R$ 30.

Reprodução

Ana Frango Elétrico

Com sua autointitulada sonoridade “bossa-pop-rock”, a cantora e instrumentista apresenta seu segundo disco “Little Electric Chicken Heart”. No show, Ana vem bem acompanhada de uma banda com sete integrantes. No Sesc Avenida Paulista (av. Paulista, 11, Bela Vista; tel.: 3170-0800). Nesta sexta-feira (18), às 20h30; R$ 30.

Reprodução

Gabriel Thomaz Trio

Vocalista e guitarrista do Autoramas e ex-Little Quail, o músico apresenta o disco “Babababa”, de seu trio instrumental “surf-fuzz-guitarrada”. Na Associação Cultural Cecília (r. Vitorino Carmilo, 449, Santa Cecília; tel.: 3667-0262). Sábado (19), às 20h; R$ 15.

Reprodução

Drik Barbosa

A rapper lança seu primeiro disco cheio, homônimo. O show de apresentação do álbum terá participações especiais de Rincon Sapiência, Rashid, Stefanie, Denise D’Paula e Emicida, na Casa Natura Musical (r. Arthur Azevedo, 2.134, Pinheiros; tel.: 3031-4143). Sábado (19), às 22h; R$ 40.