Paul Dano, de 'Sangue Negro', será o Charada no próximo filme do Batman

Paul Dano, conhecido por ter atuado em "Sangue Negro" e "Família Soprano", foi confirmado nesta quinta-feira para viver o clássico vilão Charada no próximo filme do Batman.

O projeto, intitulado apenas como "The Batman" ("O Batman"), voltou aos holofotes nesta semana com o anúncio de Zoë Kravitz, a filha do cantor Lenny Kravitz, no papel de Selina Kyle, a Mulher-Gato.

De acordo com o Collider, Jonah Hill também interrompeu as suas negociações para participar do longa-metragem porque teria pedido um cachê muito alto. Segundo as fontes do portal, o personagem que ele interpretaria era o que Dano irá encarnar agora.

Edward Nygma, o Charada, já foi retratado nos cinemas em "Batman Eternamente", de 1995. Jim Carrey foi o responsável por dar vida ao antagonista.

Jim Carrey como Charada (à esq.) e o Duas-Caras de Tommy Lee Jones (à dir.) / Reprodução

Já em "The Batman", os outros dois artistas garantidos no elenco são Robert Pattinson como o Homem-Morcego e Jeffrey Wright como o Comissário Gordon. A direção fica nas mãos de Matt Reeves, responsável pela franquia "Planeta dos Macacos".