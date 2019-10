Meus Prêmios Nick 2019: confira os vencedores e destaques da noite

A vigésima edição do Meus Prêmios Nick aconteceu nesta noite de quarta-feira (16). A premiação é a versão brasileira do Kids Choice Awards, também da emissora Nickelodeon.

O evento se deu em São Paulo capital, no Credicard Hall, a partir das 19h30. O ator João Guilherme, filho do sertanejo Leonardo, foi mestre de cerimônias e encarregou-se de manter altos os ânimos da plateia majoritariamente infantil. Detalhe: a atriz Larissa Manoela também já apresentou o MPN, além de ter sido namorada de João. Ambos tiveram um desconfortável, porém bastante educado reencontro no palco, enquanto Larissa recebia a estatueta de Melhor Apresentadora dos 20 anos de prêmio.

Por narração, o personagem Bob Esponja também ajudou a apresentar o prêmio. Sua voz inconfundível soava dos auto-falantes enquanto o palco permanecia vazio. Sua participação, embora não física, teve destaque devido ao aniversário de 20 anos do personagem, celebrado também neste ano.

Nomes de peso da televisão e música brasileiras dividiram o palco com youtubers, influenciadores digitais e artistas estreantes, mas que atraíram tanto ou mais gritos do público.

A entrega das estatuetas em formato de zepelins (daí o apelido “zeppys”) foi intercalada com números musicais – com destaque para o grupo de pop multinacional Now United e o trio brasileiro Melim – e peripécias comandadas por João Guilherme. O slime foi uma estrela à parte.

Para quem não conhece, o slime é uma substância verde de composição misteriosa, que é atirada e derramada na plateia e em convidados há anos no Meus Prêmios Nick. Mais recentemente, um tipo de slime mais espesso e mais sólido dominou o público infantil – este pode ser comprado pronto ou feito com cola, água boricada e outros ingredientes.

Fora da arena em que rolou o prêmio, diversos estandes com atrações para o público infanto-juvenil foram montados com ajuda de patrocinadores. A Batavo trouxe produtos como iogurtes, servidos num estande lúdico e colorido. A Nickelodeon também montou um pequeno "meet and greet" com os personagens Bob Esponja e Patrick Estrela, além de uma salinha dedicada exclusivamente a brincar com o famoso slime.

A votação foi aberta em janeiro, através do Twitter, Instagram e do site oficial do MPN. O prêmio é inteiramente decidido pelo público, que se organiza em movimentos de votação em massa, utilizando principalmente as hashtags. Relembre os indicados neste link e conheça, a seguir, os grandes vencedores da noite:

Confira a seguir os vencedores do Meus Prêmios Nick 2019:

Programa do Ano:

Programa da Maísa (SBT)

Programa da Nickelodeon Favorito:

Kally's Mashup

Desenho Animado Favorito:

Bob Esponja

Style do Ano:

Renato Aragão

Artista de TV feminina:

Marina Ruy Barbosa

Filme do Ano:

Turma da Mônica: Laços

Fandom do Ano:

Uniters (Now United)

Gamer do Ano:

Malena

Inspiração do Ano

Luisa Mell

Revelação do Ano:

Giulia Benite

Artista Internacional Favorito:

BTS

Artista Musical Favorito:

Anitta

Hit Internacional Favorito:

Boy with Luv, de BTS e Halsey

Hit Nacional Favorito:

Facilita, de Kevinho

Artista de TV Masculino:

João Guilherme

Canal de Youtube Favorito:

Você Sabia?

Instagram do Ano:

Lorena Queiroz

Slime Épico nos 20 anos de MPN:

Isa TKM (2009)

https://www.youtube.com/watch?v=ntBYtUFxChA?t=115

Melhor Show nos 20 anos de MPN:

Anitta (2015)

Melhor Apresentador nos 20 anos de MPN:

Larissa Manoela (2019)