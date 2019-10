MasterChef - A Revanche: ‘O nível da competição assusta’, diz Katleen Lacerda

O MasterChef – A Revanche começou se despedindo de dez ex-participantes logo em seu primeiro episódio. Depois de embates intensos e calorosos, apenas metade dos cozinheiros continuaram na cozinha do talent show culinário mais disputado do mundo. Katleen Lacerda, por exemplo, competiu contra Cecilia Padilha em um duelo de fideuá.

"Eu sabia que eu ia embora ou iria começar no Top 10. Eu sabia que podia começar com o pé direito, mas todo mundo era muito bom, não dava para subestimar ninguém. São pessoas que eu torci, que eu vi televisão e que eu sei que cozinham bem. Dá muito medo. O nível da competição assusta", disse a mineira em entrevista ao Portal da Band.

Sorteada por Ana Paula Padrão, a cozinheira escolheu Cecilia como sua rival. "Não sei porque a escolhi, mas sei que todo mundo ficou um pouco chocado. A Cecilia é alguém que continua no ramo, que viaja muito, que come em vários restaurantes e cozinha pra caramba. Mas, como eu disse, todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. E o MasterChef é uma coisa muito louca, não dava para prever o que ia acontecer", explicou.

Após a definição de que teria que cozinhar fideuá, Katleen apostou nos seus sabores e na referência da paella. "Eu nunca comi e nunca tinha feito fideuá, mas ele é quase uma paella. No lugar do arroz, vai macarrão. E paella eu já tinha feito, já tinha comido", afirmou ela, que foi bastante elogiada pelo sabor de sua comida.

"Foi um p*ta elogio. Eu saí porque tentei inventar demais no visual e a Paola [Carosella] disse para mim que o prato tem que ser mais do que só empratar. Ele tem que falar por si só. Eu consegui mostrar que eu ouvi exatamente o que ela me disse, mostrei que eu aprendi", completou.

Com a avaliação positiva, Katleen recebeu o primeiro dólmã do MasterChef – A Revanche e não escondeu a felicidade. "Conquistar o dólmã é um rito de passagem do amador para o profissional. Eu faço faculdade de Gastronomia, estudo bastante, mas ainda estou aprendendo. Pegar o dólmã é mostrar que eu estou mais para o nível profissional do que para o nível amador agora", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.