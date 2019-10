MasterChef - A Revanche: ‘Com fusion dá para brincar com sabores’, diz Vanessa Vagnotti

O MasterChef – A Revanche começou se despedindo de dez ex-participantes logo em seu primeiro episódio. Depois de embates intensos e calorosos, apenas metade dos cozinheiros continuaram na cozinha do talent show culinário mais disputado do mundo. Vanessa Vagnotti, por exemplo, competiu contra Ana Luiza Teixeira em um duelo de comida fusion.

"Foi como se eu soubesse que ela iria me escolher. Ela olhou nos meus olhos, eu disfarcei e olhei para baixo. Eu não queria ser logo a primeira a cozinhar, mas aí me veio uma força me interna. Tive segurança de olhar para ela, porque era eu quem ela queria. Então, encarei", afirmou a capixaba em entrevista ao Portal da Band.

"Escolhi a comida fusion porque acho que dá para brincar com sabores. Fica mais fácil do que seguir uma receita à risca. Então, deu para brincar, deu para trazer outros elementos do Brasil e do México. Eu ouvi as minhas inspirações. Você sabe, eu fecho os olhos e fico ouvindo o que eu tenho que fazer", explicou.

Vanessa preparou um montadito vegetariano, com guacamole, chilli de feijão preto e vermelho com quiabo. "Na verdade, eu até ia pegar carne moída, mas você entra no mercado, olha uma coisa e vai pegando. Quando eu vi, tinha esquecido de pegar a carne. Mas a falta de carne não me intimidade porque eu já fui vegetariana por muitos anos e no meu restaurante vão muitos veganos e vegetarianos", contou.

"Eu sabia que eu precisava dar sabor e quis ganhar no sabor. Fiz com todo amor, com toda fé, mas na hora de levar para os chefs experimentarem dá um frio na barriga. Foi lindo, foi incrível ser a primeira a cozinhar e poder olhar a carinha dos jurados novamente. É um grande presente estar aqui e eu vou lutar para estar em muitos episódios", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.