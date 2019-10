Mágico Maurício Dollenz conduz Festival de Humor do Teatro em São Paulo

Reunindo comediantes de dez estados brasileiros e tendo como Mestre de Cerimônias um chileno, o mágico e comediante Maurício Dollenz, o 3º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping começa nesta quinta-feira (17) e vai até o dia 24 de novembro.

A programação vai mesclar o melhor das edições passadas com espetáculos inéditos, estreantes e veteranos. Serão ao todo 33 atrações representando todas as vertentes do humor nacional, incluindo nomes como Oscar Filho, Fabiano Cambota, Gui Santana, Maurício Meirelles, entre outros.

Serviço

No Teatro MorumbiShopping (av. Roque Petroni Junior, 1.089; tel.: 5138-2800). Começa nesta quinta-feira (17). De qua. a dom., a partir das 15h; R$ 60.