Jovem é preso com RG de McLovin e Seth Rogen comemora: 'Meu trabalho está feito'

Daniel Alfredo Burleson, um jovem americano de 20 anos, teve seu dia de McLovin! Mas, ao contrário do personagem do filme "Superbad- É Hoje", não ficou amigo dos policiais e acabou atrás das grades por usar uma identidade falsa para comprar bebida.

Segundo a rede de televisão Fox, Burleson foi preso na última sexta-feira (11) em um bar no estado de Iowa. Ele foi visto com um copo nas mãos por um policial, que pediu seu RG. O rapaz respondeu que não tinha nenhum documento consigo. No entanto, o agente encontrou na carteira dele uma cópia da identidade que foi usada pelo personagem Fogell (Christopher Mintz-Plasse) na comédia, lançada em 2008.

Reprodução/Amazon

Levado para fora do bar, o rapaz apresentou seu documento verdadeiro, que comprovou que ele não poderia estar bebendo – nos Estados Unidos, a idade mínima permitida por lei para ingerir bebida alcoólica é 21 anos. De acordo com Burleson, ele comprou o souvenir na Amazon e o usou no bar, onde diz ter consumido vodca. Vendida como memorabilia, a custa cerca de US$ 15 (mais de R$ 62 na cotação desta quinta-feira, 17 de outubro).

No boletim de ocorrência, consta que Burleson estava falando arrastado, cheirava a álcool e tinha os olhos avermelhados. Ele vai responder por intoxicação em público, posse de identidade falsa, posse de bebida alcoólica por menor de idade e por estar em um bar após as 22h sendo menor de idade.

Na mugshot – foto feita pela polícia no momento da prisão – o rapaz não parecia muito preocupado e sorri. Seria orgulho pela certeza de que o momento viraria meme? A saber…

Burleson sorri, orgulhoso / Delegacia de Johnson County

A história ganhou contornos ainda mais inusitados depois que Seth Rogen, que escreveu o roteiro na adolescência ao lado do amigo Evan Goldberg, publicou a história no Twitter. "Meu trabalho aqui está feito", comentou.

My work here is done. https://t.co/OxlR08Re8u — Seth Rogen (@Sethrogen) October 16, 2019

O filme

No filme, Jonah Hill e Michael Cera interpretam versões de Rogen e Goldberg. Fogell é o colega nerd de Evan que escolhe a suspeitíssima alcunha de McLovin para constar na identidade falsa que seria usada para comprar bebida para uma festa que reuniu a escola toda na casa de Jules (Emma Stone, em sua estreia no cinema).

Divulgação

Como Fogell acaba sendo uma das vítimas em um assalto na adega onde tentou comprar os 'birinaites', o plano sai pela culatra. Uma dupla de policiais inexperiente (vivida pelo próprio Rogen e por Bill Hader), finge acreditar na identidade falsa e leva o rapaz com eles.

Divulgação

Evan e Seth, por sua vez, precisam se virar para descolar cervejas e outros tipos de drinks para impressionar as meninas com quem esperam perder a virgindade antes de o Ensino Médio acabar.

Assista ao trailer abaixo: