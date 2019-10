3º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping começa nesta quinta em São Paulo

Começa nesta quinta-feira (17), em São Paulo, o 3º Festival de Humor do Teatro MorumbiShopping, com 33 atrações que representam o momento dos profissionais do riso do País. O mestre de cerimônias, no entanto, representa o humor 'hermano': o chileno Maurício Dollenz. A estreia é comandada pela dupla Comida dos Astros (veja programação completa abaixo).

São seis semanas de programação com vertentes distintas do humor brasileiro, com comediantes consagrados no cenário brasileiro, além de estreias e apresentação de novos de espetáculos, como as novidades de Oscar Filho, Fabiano Cambota, Bruno Motta e Gui Santana.

Bruna Louise, Nany People, Bruno Motta, Diogo Portugal, Rafael Cortez, Maurício Meirelles e Gustavo Mendes são outros grandes nomes que têm presença garantida no festival.

A novidade para este ano é uma programação paralela totalmente dedicada aos adolescentes e às crianças, com shows de improviso, música e palhaçaria.

Serviço:

3º Festival de Humor

De 17/10 a 24/11, de quarta a domingo, às 15h, 16h, 18h e 21h.

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Duração média das apresentações: 60 minutos.

No Teatro MorumbiShopping: Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Estacionamento do Piso G1, Jardim das Acácias, São Paulo. Tel.: 5183-2800. Capacidade: 250 lugares. Estacionamento comum: até 2 horas – R$ 17. Estacionamento Valet: até 1 hora – R$ 25. Estacionamento Motos: a cada 2 horas – R$ 10.

Vendas pelo http://www.livepass.com.br ou na bilheteria do teatro.

Classificação Indicativa: Confira a indicação etária de cada espetáculo em www.teatromorumbishopping.com.br

Veja a programação completa:

ADULTA

1º semana

17/10 (quinta-feira), às 21h – COMIDA DOS ASTROS

18/10 (sexta-feira), às 21h – DIOGO PORTUGAL

19/10 (sábado), às 21h – IMPRORISO

20/10 (domingo), às 18h – OSCAR FILHO

2º semana

24/10 (quinta-feira), às 21h – HERNANE CARDOSO

25/10 (sexta-feira), às 21h – RUDY LANDUCCI

26/10 (sábado), às 21h – NANY PEOPLE

27/10 (domingo), às 18h – RODRIGO MARQUES

3º semana

31/10 (quinta-feira), às 21h – MAURÍCIO MEIRELLES e DANIEL ZUKERMAN

1/11 (sexta-feira), às 21h – BRUNA LOUISE

2/11 (sábado), às 21h – MARCELO MARROM

3/11 (domingo), às 18h – GUSTAVO MENDES

4º semana

7/11 (quinta-feira), às 21h – VICTOR SARRO

8/11 (sexta-feira), às 21h – NANDO VIANA

9/11 (sábado), às 21h – CIA DO QUINTAL

10/11 (domingo), às 18h – MARCOS CASTRO E ED GAMA

5º semana

14/11 (quinta-feira), às 21h – GUI SANTANA

15/11 (sexta-feira), às 21h – BRUNO MOTTA

16/11 (sábado), às 21h – FABIANO CAMBOTA

17/11 (domingo), às 18h – RAFAEL CORTEZ

6º semana

20/11 (quarta-feira), às 18h – PALHAÇA RUBRA

21/11 (quinta-feira), às 21h – NEGO DI

22/11 (sexta-feira), às 21h – IGOR GUIMARAES

23/11 (sábado), às 21h – OSCAR FILHO

24/11 (domingo), às 18h – SILL ESTEVES

KIDS

Dias 19 e 20/10 – Sábado às 16h e domingo às 15h • OS MEQUETREFE (Parlapatões)

Dias 26 e 27/10 – Sábado, às 16h e domingo às 15h • O BRICABRAQUE (Parlapatões)

Dias 2 e 3/11 – Sábado, às 16h e domingo às 15h • TOTALMENTE PASTELÃO (Parlapatões)

Dias 9 e 10/11 – Sábado às 16h e domingo às 15h • BIBI TATTO

Dia 15/11 – Sexta às 16h • ORQUESTRA MODESTA

Dias 16 e 17/11 – Sábado às 16h e domingo às 15h • MARIA VENTURE

Dia 20/11- Quarta-feira 15h • PALHAÇA RUBRA

Dias 23 e 24/11 – Sábado às 16h e domingo às 15h • WILLOU e WATSON