Estreias: Confira os filmes que chegam aos cinemas de São Paulo nesta quinta

Vários filmes entram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira (17). Confira quais e programe-se!

"A Luz no Fim do Mundo"

[EUA, 2017], de Casey Affleck. Com Casey Affleck, Anna Pniowsky e Tom Bower.

Em uma realidade pós-apocalíptica, onde quase toda a população feminina foi devastada, um pai precisa proteger sua filha do caos que se espalhou pela sociedade e lutar diariamente por sobrevivência.

Leia mais:

Esposa de Ron Ely, o Tarzan da série de TV, é esfaqueada pelo filho até a morte

Com orçamento menor, Mostra Internacional de Cinema de São Paulo se reinventa

"Euforia"

[Itália, 2018], de Valeria Golino. Com Riccardo Scamarcio e Isabella Ferrari.

Matteo e Ettore são irmãos com vidas distintas. Após um evento traumático, os dois começam a viver juntos e a situação faz com que eles trabalhem suas diferenças, possibilitando o nascimento de uma ligação genuína.

"Desafio de Um Campeão"

[Itália, 2019], de Leonardo D’Agostini. Com Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.

Christian é um imprudente jogador da Roma. Valério, um professor tímido e solitário, que é contratado para ajudar na disciplina do atleta. Opostos, aos poucos eles se aproximam criando um vínculo que vai além do esporte.

"Meu Nome é Daniel"

[Brasil, 2018], de Daniel Gonçalves. Documentário.

Daniel nasceu com uma deficiência que nenhum médico foi capaz de diagnosticar. Através de imagens de arquivo da família, cenas gravadas atualmente, histórias e reflexões, traça-se o caminho de sua vida para tentar compreender sua condição.

"Malévola: Dona do Mal"

[EUA, 2019], de Joachim Rønning. Com Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer.

A história retoma a trajetória de Aurora, a Bela Adormecida, e Malévola. Desta vez, a trama foca nos relacionamentos familiares, que se abalam com a presença da rainha Ingrith.