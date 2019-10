Assessoria de Giulia Gam desmente internação em clínica psiquiátrica

A assessoria de Giulia Gam desmentiu que a atriz, de 55 anos, estava internada numa clínica psiquiátrica de Botafogo, no Rio de Janeiro.

A assessoria afirmou na quarta-feira, 16, que ela está ensaiando para a peça Os Sete Afluentes do Rio Ota, que estreia em 25 de outubro, no Sesc Pinheiros, em São Paulo.

Além disso, no mesmo dia que começou a circular o boato, Giulia apareceu em uma foto da Casa de Cultura do Parque, no alto de Pinheiros, área nobre da capital paulista, onde o elenco ensaiou. Ao lado dela estavam artistas como Marjorie Estiano, Chandelly Braz e Johnny Massaro, entre outros.

A atriz é a última à direita, em pé: