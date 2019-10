Maxim Baldry, de 'Years and Years', é confirmado na série de 'O Senhor dos Anéis'

Maxim Baldry, conhecido por interpretar Viktor Goraya na série "Years and Years", foi confirmado no elenco da série baseada no universo de "O Senhor dos Anéis". Segundo o Collider, o ator terá um papel importante na história.

Ele vai se juntar a outros dois artistas que já foram confirmados na produção da Amazon. Will Poulter, o Eustáquio de "As Crônicas de Nárnia – A Viagem do Peregrino da Alvorada", e Markella Kavenagh, de "Picnic at Hanging Rock".

A série inspirada nos livros de J.R.R. Tolkien deve ser um dos grandes lançamentos da empresa planejados para a plataforma de streaming. De acordo com o Hollywood Reporter, o orçamento da produção beira US$1 bilhão.

Já a trama segue como um mistério, mas deve abordar os acontecimentos que precedem "A Sociedade do Anel", primeiro filme da saga nos cinemas. A estreia é prevista para 2021.