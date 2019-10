MasterChef – A Revanche: veja lista de eliminados e resumo de cada duelo do primeiro episódio

Vinte dos cozinheiros amadores que passaram pelo MasterChef Brasil nos últimos cinco anos voltaram para a cozinha neste primeiro episódio de MasterChef – A Revanche, transmitido pela Band na noite de terça-feira (15). Veteranos de temporadas distintas do programa puderam ter uma chance de retornar ao olhar do público para mostrar o quanto evoluíram desde sua primeira passagem pela cozinha da Band.

Da sexta e mais recente temporada de amadores do MasterChef, os polêmicos competidores Helton e Juliana, bem como a "queridinha" do público, Haila, foram os primeiros a entrar. Aristeu, Thiago e Katleen representaram a quinta temporada.

Vitor, Valter, Ana Luiza e Mirian retornaram da quarta temporada, enquanto a terceira trouxe Fábio (lembra do "frango perfeito"?), Vanessa, Fernando C. e Raquel – semi-finalista de sua temporada. Fernando K., Iranete e Sabrina representam a segunda temporada. E, por último, os veteranos Cecília, Estefano e Bianca recuperam a emoção da primeira temporada.

Com a apresentação de cada participante, pudemos saber um pouco mais sobre o que cada um está fazendo atualmente. Casamentos, aposentadorias e mudanças de emprego figuraram na trajetória dos ex-participantes até seu retorno para o MasterChef Brasil.

Apesar da introdução emocional, Jacquin e Fogaça trataram de trazer de volta a pressão à cozinha. "Vai ser faca na cabeça", disse o último.

Quem foi eliminado?

Cecilia

Ana Luiza

Haila

Iranete

Raquel

Mirian

Aristeu

Bianca

Juliana

Valter

Os duelos

Primeira rodada

Dos vinte competidores chamados para o MasterChef – A Revanche, apenas dez continuam para o próximo episódio. Através de sorteios, um participante poderá escolher seu próprio desafiante, para uma prova com 45 minutos de duração.

Ana Luiza foi a primeira a ser chamada, e, atrapalhada, acabou confundindo duas das participantes: Vanessa e Iranete. A primeira acabou sendo sua desafiante, competindo com uma culinária "fusão" entre dois países.

Ana Luiza escolhe com quem disputará o embate / Carlos Reinis/Band

Katleen escolhe Cecília, o que a última considera ter sido uma decisão estratégica. As duas teriam de fazer uma reinterpretação do clássico prato espanhol "paella".

Vanessa apoia em um "montadito" com chilli, guacamole e sour cream – mas acaba se atrapalhando com os tempos de cozimento do feijão e do milho. Ana Luiza tem maior dificuldade em decidir seu prato, e confessa: "eu ainda sou muito desastrada".

Do outro lado, Katleen mostra insegurança, reparando na criatividade do prato preparado por Cecília. Seu "fideuá" é elogiado pelo chef Jacquin. Enquanto isso, Cecília apresenta um "fideuá" muito autoral – segundo Paola -, e criativo – segundo Jacquin. Fogaça, no entanto, reclama da falta de sabor.

Quem venceu? Katleen levou a vaga. Jacquin explica que seu prato o fez se sentir na Espanha – enquanto o de Cecilia, apenas em um livro de culinária.

Ana Luiza apresenta seu bolinho após dificuldades com a consistência. Seu molho é muito elogiado, mas o principal do prato deixa a desejar. Sua oponente, Vanessa, apresenta um prato vegetariano "bem brasileiro e bem mexicano", segundo Paola.

Quem venceu? Vanessa. Ana Luiza, no entanto, não se mostrou abalada: "Não é sempre que a gente vence. Estou feliz mesmo assim".

Segunda rodada

A cozinheira Sabrina é a terceira sorteada, e aponta Iranete como sua rival no duelo. Esta escolhe o tema "reinvenção" para o desafio – este requer uma nova interpretação do tradicional acarajé baiano. Detalhe: Sabrina, uma competidora mais clássica, é alérgica a camarão.

Haila é a quarta sorteada, e escolhe Fernando C. – que acredita ter sido escolhido por ser "mais fraco". A prova de ambos será produzir um hambúrguer vegetariano com acompanhamentos.

Fernando demonstra maior tranquilidade e confiança no desafio, tendo trabalhado em uma hamburgueria em São Paulo. Haila, enquanto isso, recebe ajuda do mezanino – que conta com Helton e Juliana, de sua temporada.

A jovem competidora da sexta temporada, ao final da prova, chega a ter olhos marejados ao pensar em desistir de seu prato. No entanto, após apoio da plateia, ela retoma sua tentativa de hambúrguer de mandioquinha.

Quem venceu? Fernando C. Haila não consegue entregar vários dos elementos de sua prova, enquanto Fernando é elogiado pelos chefs. Paola chama a escolha de "fácil", e dá o avental ao competidor.

Carlos Reinis/Band

Além de sua alergia e falta de costume com a cozinha moderna, um momento de tensão para Sabrina vem com uma manteiga de garrafa – cuja tampa parece impossível de abrir. Após conseguir um abridor, a mesma sente o aroma da manteiga, e por fim desiste de usá-la. Enquanto isso, o veterano Fernando C. recebe apoio massivo da plateia.

Iranete, por sua vez, tem problemas com a mandioquinha e desiste de seu prato original – um escondidinho de camarão. Ela acaba decidindo por fazer um hambúrguer "aberto" com os mesmos ingredientes.

Quem venceu? Sabrina. Ambos os pratos foram muito elogiados, porém o sal em demasia traiu Iranete. O prato de Sabrina também foi considerado uma melhor "releitura" do acarajé tradicional.

Terceira rodada

Fábio escolhe Mirian, que escolhe uma "reinvenção doce" como tema do desafio. Ela explica: "[O Fábio] é bem magrinho, não parece que gosta muito de doce não".

No sexto sorteio, Raquel é escolhida, e chama o caçula Helton para ser seu rival. O competidor acaba escolhendo o prato "clássico", que é revelado ser um ratatouille – prato que o garoto nunca fez. O duelo entre ambos gera conversas entre os juízes. Ana Paula Padrão elogia a coragem de Raquel ao escolher para o duelo um competidor considerado forte.

Helton imediatamente demonstra seu desconforto com o prato: "nunca fiz nem comi, só vi no filme". É ele também que protagoniza a primeira "queda" do dia; por sorte, ou não, não é seu prato que cai, mas o próprio Helton que tropeça e quase vai ao chão enquanto corre para o forno.

Mirian, outra favorita do público e de outros competidores, recebe apoio do mezanino e da plateia. Fábio, entretanto, continua confiante: "vou entregar o quindim perfeito" – mas, faltando um minuto para o fim da prova, sua autoestima se abala: "não tá perfeito", lamenta.

O prato de Raquel é o primeiro a ser avaliado, e recebe críticas de Paola e Fogaça. Helton é elogiado por Jacquin. Em discussão, os jurados apontam a semelhança entre os pratos dos rivais.

Carlos Reinis/Band

Quem venceu? Helton. No mezanino, a então "inimiga" Juliana vibra pelo rapaz, que recebe o avental e se classifica para o próximo episódio.

O embate seguinte começa com a avaliação do prato de Mirian, que é elogiado com ressalvas por Paola. O "quindim brulée" de Fábio o coloca em perigo, por ter passado do ponto em algumas áreas.

Quem venceu? Fábio. Segundo Jacquin, o prato do cozinheiro lembrava mais o gosto tradicional do quindim.

Quarta rodada

O participante da quarta temporada, Vitor, escolhe Aristeu para enfrentá-lo. Este decide pelo prato regional: um ximxim de galinha, prato característico da Bahia.

Bianca – veteraníssima, participante da primeira temporada do MasterChef Brasil -, agora tornou-se cozinheira profissional e foi sorteada por Ana Paula Padrão. Fernando K. foi chamado do mezanino para o duelo, e escolheu o prato exótico: uma surpreendente enguia.

Carlos Reinis/Band

A competidora da primeira temporada já começa contrariando um conselho de Paola ao decidir fazer um filé de sua enguia. Enquanto isso, Aristeu se incomoda com o auxílio do mezanino a Vitor.

A exoticidade da enguia é o ponto alto desta rodada, apesar de ser encarada com naturalidade pelo trio de chefs. Fernando também não se mostra abalado: ele ainda usa os segundos finais da prova para fritar um ovo: "gema mole é vida", explica.

No fim, Fernando entrega um filé de enguia com ovo frito. Sua apresentação é criticada por Fogaça, e tudo piora quando o mesmo acha um espinho no prato. A técnica utilizada por Bianca também não recebe elogios, e a escolha por fazer filé com o peixe exótico acaba atrapalhando ambos.

Quem venceu? Fernando K. Apesar de tudo, Paola elogia o sabor do prato do competidor. Bianca, ao ser eliminada, chora e agradece a chef pela oportunidade: "saí com o coração quentinho, sabe? Dever cumprido".

O segundo embate desta rodada se revela mais tranquilo. Vitor é agraciado por Jacquin, porém Aristeu acaba recebendo várias ressalvas de Paola e Fogaça.

Quem venceu? Vitor. Seu oponente cometeu excessos que comprometeram a receita, e que acabaram dando a Vitor o avental.

Quinta rodada

O confeiteiro Estefano, da primeira temporada, escolhe Juliana para o duelo. Ela, querendo evitar a especialidade do rival, escolhe o desafio de reprodução – que consiste em reproduzir o "filé Oswaldo Aranha".

Os dois competidores restantes, Valter e Thiago, acabam com o desafio de confeitaria: um cheesecake tradicional.

Valter já começa com uma decisão arriscada, optando por uma receita de base de gelatina – que pode não ser concluída a tempo para a entrega. Thiago mostra-se confiante: "vou ter que mandar o Valter pra casa hoje".

Estefano também parece brilhar durante a preparação de seu bife, e é elogiado no mezanino. Juliana também recebe apoio da plateia.

Carlos Reinis/Band

Nos vinte segundos finais, Valter encara um problemão: a massa de seu cheesecake desmorona antes que ele pudesse completar a decoração. "Vai dar m****", lamenta o competidor, cuja massa acaba escorrendo por toda a bancada de cozinha.

Os primeiros a entregar seus pratos são Juliana e Estefano. Ele é elogiado por sua apresentação, porém Jacquin e Fogaça detectam traços de queimado em sua carne. Juliana também tem problemas com o filé, que acaba demasiadamente mal passado.

Fogaça ressalta a similaridade entre os pratos, mas o ponto da carne de Juliana acaba definindo o vencedor.

Quem venceu? Estefano. "Não está mal passado, está mais para cru", diz Fogaça, sobre o prato da rival.

O cheesecake de Valter acaba completamente mole, derretendo pela bandeja e tornando até mesmo a tarefa de cortá-lo difícil. Paola culpa o caminho escolhido pelo competidor, muito difícil para ser executado em apenas 45 minutos.

O major Thiago acaba levando a melhor, tendo direito a três garfadas consecutivas do chef Jacquin.

Quem venceu? Thiago. Uma decisão fácil para os jurados, para o lamento de Valter.

No próximo episódio de MasterChef – A Revanche, os dez competidores restantes (Thiago, Estefano, Vitor, Fernando K., Fábio, Helton, Sabrina, Fernando C., Katleen e Vanessa) seguirão para a segunda etapa do programa.

Nesta temporada, o vencedor receberá, do Banco do Brasil, R$ 250 mil reais, uma linha completa de cozinha da Brastemp, equipamentos culinários da Tramontina, um curso de gastronomia francesa na Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, e, é claro, o belíssimo troféu de MasterChef.