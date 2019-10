Jada Pinkett Smith deve voltar como Niobe para 'Matrix 4'

Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss podem ganhar uma acompanhante do elenco original de "Matrix" para o quarto filme da franquia. De acordo com o portal Deadline, Jada Pinkett Smith negocia o seu retorno à saga.

Leia mais:

Elton John desaprova remake de ‘O Rei Leão’: ‘Foi uma grande decepção’

Com posts de ‘doação’ de celulares, perfil de Cleo no Instagram é hackeado

A esposa de Will Smith interpretou a personagem Niobe em "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions". Reeves e Moss voltam para os seus papéis clássicos de Neo e Trinity.

O grupo de atores que integrará "Matrix 4" começou a ser anunciado com nomes muito interessantes. Na terça-feira (15), Neil Patrick Harris, o Barney de "How I Met Your Mother", foi confirmado no projeto.

Bryan Bedder/Getty Images

Outro grande artista que estará no longa-metragem é Yahya Abdul-Mateen II. Ele é conhecido por ser o Arraia Negra, em "Aquaman", e Karl, do episódio "Striking Vipers" de "Black Mirror".

As especulações são de que ele pode viver uma versão jovem de Morpheus, visto que Laurence Fishburne não foi garantido na produção.

Reprodução

A direção do filme fica a cargo de Lana Wachowski, uma das criadoras da marca.