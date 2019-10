Fotógrafa Agnieszka Traczewska retrata heranças judaicas em mostra

O Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto abre nesta quarta-feira (16), para convidados, a nova exposição da fotógrafa polonesa Agnieszka Traczewska: “Brachá, Uma Benção – Retorno ao Schtetl Polonês”.

A mostra reúne cerca de trinta fotografias, nas quais a artista apresenta a vida dos judeus hassídicos – vertente do judaísmo ortodoxo –, apresentando seus descendentes, que em grande parte estavam em Israel, mas aos poucos têm retornado aos locais de herança judaica na Polônia, que sofreu com as devastadoras consequências da Segunda Guerra Mundial.

As fotos aprofundam na pesquisa dos vestígios de um mundo antigo, especialmente viva naquele país. A exposição foi exibida no começo do ano na sede da ONU, em Nova York.

Serviço

No Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto (r. da Graça, 160, Bom Retiro; tel.: 3331-4507). Abre nesta quarta-feira (16). De seg. a qui., das 9h às 17h; sex., das 9h às 15h; grátis. Até 16/11.