Elton John desaprova remake de 'O Rei Leão': 'Foi uma grande decepção'

Elton John compôs uma das trilhas sonoras mais marcantes do cinema em "O Rei Leão", animação da Disney de 1994. Porém, parece que o cantor não aprovou o remake em live-action do filme, que chegou às telonas em julho deste ano.

Em entrevista à revista GQ, o artista disse que justamente a parte musical do longa ficou comprometida. "A nova versão foi uma grande decepção para mim porque eu acho que eles estragaram a música. Música era uma parte tão importante do original e no novo filme ela não teve o mesmo impacto. A magia e a alegria ficaram perdidas", afirma.

A produção dirigida por Jon Favreau já soma US$ 1,6 bilhão mundialmente, elevando o sucesso que as recentes adaptações da casa do Mickey Mouse têm feito. John não deixou de ressaltar o quanto isso não inferiu na qualidade do projeto. "A trilha sonora saiu das paradas muito rapidamente, apesar dos números altos da bilheteria", ressaltou o cantor.

Além disso, o britânico ficou ressentido pela pouca influência no novo trabalho musical. "Eu gostaria de ter sido mais convidado para participar, mas a visão criativa do filme e da música foram diferentes desta vez e não fui realmente bem-vindo ou tratado com o mesmo nível de respeito", disse.

Elton John foi tema da cinebiografia "Rocketman" em 2019. Ele foi vivido no longa por Taron Egerton, da franquia "Kingsman".