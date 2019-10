Com convidados e shows, Horror Expo traz diversas atrações para fãs do terror

Se tem um gênero que os fãs de cultura pop gostam, seja ele no cinema, música ou literatura, é o terror. E ele ganha um evento brasileiro pra chamar de seu, a partir de sexta-feira (18), no Pavilhão de Exposições do Anhembi, com a abertura da primeira edição da feira “Horror Expo”.

Até domingo (20), serão diversas atividades do gênero. Do cinema e da TV um dos convidados é o cineasta Mick Garris, parceiro de Steven Spielberg, Stephen King e Michael Jackson, que dirigiu alguns clássicos do terror para cinema e TV, como “Psicose 4” e a minissérie “O Iluminado”.

Estarão ainda a atriz Naomi Grossman, que viveu a personagem Pepper em duas temporadas de “American Horror Story”, e o ator Lochlyn Munro, conhecido por interpretar Hal Cooper, um dos principais antagonistas da série “Riverdale”.

Música

A banda sueca Deathstars abre a programação do palco principal do evento, sexta, às 20h. Outra atração da Suécia, Therion se apresenta no encerramento, no mesmo horário. No sábado, às 15h, é vez da Orquestra de Metais da Banda Marcial de Cubatão, que fará releituras para trilhas sonoras de filmes e séries exclusivamente de horror.

Entre os grupos brasileiros que se apresentam na feira estão Sioux 66, com Bento Mello, filho de Branco Mello dos Titãs, e Venomous, quinteto paulistano de melodic death metal. Ambos se apresentam no sábado (19).

Experiências

A assustadora boneca Annabelle original, usada nas filmagens da franquia “Invocação do Mal”, ficará em exibição no estande da Warner. O espaço também terá uma prévia do filme “Doutor Sono”, continuação de “O Iluminado”, mas não com cenas e sim dois cenários do longa, levando o visitante para o universo do adulto Danny.

Em homenagem a labirintos como o tradicional Castelo dos Horrores, que por anos assombrou o Playcenter, o local será recriado na exposição, para alegria dos saudosistas.

Destaque também para uma área batizada como Horror Artists’ Pavilion, que reunirá ilustradores, autores, quadrinistas e escultores.

Zumbilândia

O filme chega aos cinemas apenas no dia 24, mas “Zumbilândia: Atire Duas Vezes” terá pré-estreia exclusiva na Horror Expo, sábado (19), às 17h, em uma sala cinema para 500 lugares, com entrada gratuita para o visitante.

Serviço

No Pavilhão de Exposições do Anhembi (av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana). De sex. a dom., das 12h às 22h. De R$ 170 a R$ 2.700, no site do evento.