Confira as novidades do 'Capítulo 2' de Fortnite

Após cerca de 30 horas com apenas um buraco negro e uma misteriosa música de fundo, o jogo “Fortnite” voltou, para delírio dos gamers. Mas não do mesmo jeito… Chamado de “Capítulo 2”, ele apresenta agora 13 novos locais, jogabilidade aquática, esconderijos, avatares e armas. Aparentemente, valeu a espera.

Leia mais:

Com convidados e shows, Horror Expo traz diversas atrações para fãs do terror

‘Nenhum outro personagem possui a integridade de Mario’, diz Charles Martinet

Alguns jogadores famosos, como Turner “Tfue” Tenney, apresentaram ao vivo as novidades do jogo da Epic Games, menos de duas horas após a novidade chegar. Mas, para quem perdeu, o Metro Jornal faz um bom resumo do que vem por aí.

Fenda de teletransporte

Pois é… no fim da última temporada, todos os jogadores da antiga ilha foram salvos pelo Ônibus de Batalha, que entrou em uma fenda e transportou todos para a mais nova ilha. E isso criou problema com os habitantes locais.

Reprodução

Desafios

Para melhorar os Passes de Batalha, os jogadores podem tentar completar desafios, ganhando medalhas ou eliminando jogadores. Não é exatamente uma novidade, mas com a atualização, os desafios foram melhor reformulados.

Reprodução

Novo mapa

Aparentemente a ilha é muito mais acidentada do que a da temporada anterior. Agora, os personagens terão mais colinas, além de rios pela frente. Aliás, a água vai ser uma brincadeira em tanto, pois os jogadores podem nadar, pescar ou navegar com barcos.

Reprodução

Armas a valer

Tava pouco? Então acrescente ao jogo mais duas espingardas e um rifle estilo sniper. Elementos explosivos, como tanques de gás também entram na disputa. Agora há até uma nova bazuca de bandagem, para curar o esquadrão à distância. Ah! Essas armas podem ser pescadas.

O bem contra o mal

Foram apresentados sete novos avatares, como o Sludge, ao lado, uma versão “malvada” de Rippley, o “bonzinho”, uma figura que parece mais uma geleia. Para encontrá-los, é preciso completar missões e alcançar certos níveis. Ou seja, nada vem tão fácil.

Veja as novas skins do game: