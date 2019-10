Com Whitney Houston e Judas Priest, Rock & Roll Hall Of Fame divulga indicações para 2020

O Rock & Roll Hall Of Fame divulgou nesta terça-feira (15) os artistas indicados a entrar na lista em 2020. Os concorrentes vão desde representantes do pop até o heavy metal.

Nomes que seguiram carreira solo e já faleceram, como Notorious B.I.G. e Whitney Houston, participam da disputa. Várias bandas com nomes fortes também estão entre os candidatos, como Judas Priest, Soudgarden, Motorhead e Dave Matthews Band.

Os fãs podem participar da votação por meio do site do Rock & Roll Hall Of Fame. A cerimônia de celebração dos vencedores acontece em 2020.

Veja todos os indicados:

Notorious B.I.G.

Whitney Houston

Pat Benatar

Dave Matthews Band

Depeche Mode

The Doobie Brothers

Judas Priest

Kraftwerk

MC5

Motörhead

Nine Inch Nails

Rufus featuring Chaka Khan

Todd Rundgren

Soundgarden

T. Rex

Thin Lizzy