Vencedores do Concurso Jovens Solistas se apresentam com a Osesp em São Paulo

A partir desta terça-feira (15), até sábado (19), os vencedores do Concurso Jovens Solistas apresentam-se com a Osesp em cinco concertos da série “Maratona Romântica”, sempre às 19h30.

Sob a regência de Neil Thomson, as apresentações serão gratuitas e contemplarão programas diferentes a cada dia, com obras de Mendelsshon, que abre a programação, Strauss, Dvorák, Verdi, Brahms, Bruch, Schumann e outros compositores do período romântico.

Os ingressos estão disponíveis pela internet no osesp.byinti.com ou nos tótens localizados na Sala São Paulo, e estão limitados a quatro por pessoa.

Serviço

Na Sala São Paulo (pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos; tel.: 3777-9721). Desta terça a sábado, às 19h30; grátis.