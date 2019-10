Riot Games comemora os 10 anos de 'League of Legends' com eventos ao redor do mundo

Um jogo que sempre tenta se atualizar: essa é uma das formas de explicar em poucas palavras os 10 anos do "LoL (League of Legends)", que são comemorados este mês.

Quando lançado, o “Lolzinho”, como também é conhecido entre os fãs, tinha cerca de 40 personagens com habilidades diferentes de acordo com sua rota: Topo, Selva, Meio, Atirador e Suporte. Hoje, uma década após o lançamento, o jogo conta com 145 campeões que podem ser escolhidos pelo usuário. Além disso, o mapa passou por diversas atualizações, sempre mudando os monstros que frequentam a perigosa selva.

Com o decorrer dos anos, o jogo de gênero Moba (Multiplayer Online Battle Arena) passou de um simples game para um mercado que gira bastante dinheiro, seja no pagamento aos jogadores profissionais ou então em premiações nas competições.

O Campeonato Mundial do ano passado, por exemplo, deu à equipe campeã cerca de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

Vem novidade por aí

A Riot Games, desenvolvedora do jogo, vai realizar eventos em vários países ao redor do mundo nesta terça-feira (15), inclusive no Brasil. Uma das comemorações será a divulgação das mudanças para a próxima temporada do game.