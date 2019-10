Duelos eliminam 10 participantes no primeiro episódio de MasterChef - A Revanche

O pioneiro e maior talent show de gastronomia do Brasil retorna à tela da Band nesta terça-feira, 15, às 22h45, em um formato inédito. MasterChef – A Revanche traz de volta 20 ex-participantes das seis temporadas de cozinheiros amadores em provas ainda mais desafiadoras ao longo de 10 episódios.

No programa de estreia, os 20 cozinheiros disputarão duelos para decidir quem entra em definitivo na competição. Os jurados escolherão os melhores de cada desafio e eles garantirão a dólmã para entrar no programa.

Em um sorteio comandado por Ana Paula Padrão, os cozinheiros irão escolher seus oponentes. O ex-participante sorteado escolherá um dos seus concorrentes para ser seu adversário, que determinará o tema gastronômico nesse verdadeiro mata-mata.

Os participantes

– Ana Luiza Teixeira, 4ª temporada

– Aristeu Guimarães, 5ª temporada

– Bianca Bertolaccini, 1ª temporada

– Cecília Padilha, 1ª temporada

– Estefano Zaquini, 1ª temporada

– Fabio Nunes, 3ª temporada

– Fernando Cavinato, 3ª temporada

– Fernando Kawasaki, 2ª temporada

– Haila Santuá, 6ª temporada

– Helton Oliveira, 6ª temporada

– Iranete Santana, 2ª temporada

– Juliana Nicoli, 6ª temporada

– Katleen Lacerda, 5ª temporada

– Mirian Cobre, 4ª temporada

– Raquel Novais, 3ª temporada

– Sabrina Kanai, 2ª temporada

– Thiago Gatto, 5ª temporada

– Valter Herzmann, 4ª temporada

– Vanessa Vagnoti, 3ª temporada

– Vitor Bourguignon, 4ª temporada

Prêmios

Todos os desafios seguem valendo prêmios. Os vencedores das provas individuais acumularão R$ 1 mil em compras no cartão Carrefour; já as mini provas e as provas coletivas valerão R$ 500 para os vencedores. Os dois finalistas ainda serão premiados com R$ 1 mil por mês, durante um ano, para fazer compras com o cartão Carrefour.

O grande vencedor vai ganhar R$ 250 mil do Banco do Brasil, um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha Brastemp Gourmand, uma cozinha equipada com produtos da Tramontina e o troféu MasterChef – A Revanche.

MasterChef Para Tudo

Exibido aos domingos, às 22h15, o MasterChef Para Tudo, vai representar o programa exibido na terça-feira com conteúdo especial. O programa estreia no dia 20 de outubro.

MasterChef – A Revanche, é a versão brasileira do MasterChef All Stars, formato da Endemol Shine Group. O programa é uma produção Endemol Shine Brasil para Band e Discovery Home & Health. O talent show vai ao ar às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para smartphones. A partir do dia 18 de outubro, a atração também irá ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health, com reapresentação às quartas-feiras às 20h30.