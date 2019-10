Meus Prêmios Nick 2019: veja todos os indicados e vote no seu favorito

A edição deste ano de Meus Prêmios Nick já é nesta quarta-feira (16), mas ainda dá tempo de votar nos seus artistas preferidos.

Em 2019, o MPN comemora 20 anos, e em celebração introduz três categorias especiais: nelas, é possível escolher o melhor mestre de cerimônias nas duas décadas de premiação, o melhor show já apresentado no palco da Nickelodeon, e o melhor momento "slime"– aquela gosma verde que tradicionalmente é despejada nos vencedores.

Com categorias diversas, é possível votar em cantores, atores e até gamers. Até o comediante Renato Aragão (o eterno Didi) descolou uma indicação, como Style do Ano.

É possível votar através do site do Meus Prêmios Nick, pelo Twitter e pelo Instagram. Nas redes sociais, basta publicar a hashtag de seu escolhido – todas estão listadas abaixo.

A premiação ocorre ao vivo na noite desta quarta-feira, e terá cobertura do Metro Jornal nas redes e no site.

Confira a seguir todos os finalistas do Meus Prêmios Nick:

Artista de TV Feminina

Maisa (Programa da Maisa) – #Maisa

Marina Ruy Barbosa (O Sétimo Guardião) – #MarinaRuyBarbosa

Maia Reficco (Kally’s Mashup) – #MaiaReficco

Isabela Souza (Bia) – #IsabelaSouza

Artista de TV Masculino

João Guilherme (As Aventuras de Poliana) – #JoaoGuilherme

André Lamoglia (Juacas) – #AndreLamoglia

Rafael Vitti (Verão 90) – #RafaVitti

Leonardo Cidade (Jezabel) – #LeoCidade

Artista Musical Favorito

Luan Santana – #LuanSantana

Anitta – #Anitta

Melim – #Melim

Pabllo Vittar – #PablloVittar

Artista Internacional Favorito

Now United – #NowUnited

Ariana Grande – #ArianaGrande

BLACKPINK – #Blackpink

BTS – #BTS

Canal de Youtube Favorito

Irmãos Neto – #IrmaosNeto

Rezendeevil – #Rezendeevil

Você Sabia? – #VoceSabia

Bibi Tatto – #BibiTatto

Gamer do Ano

TazerCraft – #TazerCraft

Malena – #Malena

Flakes Power – #FlakesPower

Haru – #Haru

Fandom do Ano

BTS Army – #Army

Anitters – #Anitters

Luanetes – #Luanetes

Uniters – #Uniters

Hit Nacional Favorito

Ouvi dizer – Melim – #OuviDizer

Brisa – Iza – #Brisa

Juntos – Paula Fernandes e Luan Santana – #Juntos

Facilita – Kevinho – #Facilita

Hit Internacional Favorito

Shallow – Lady Gaga e Bradley Cooper – #Shallow

Señorita – Shawn Mendes e Camila Cabello – #Senorita

Boy with Luv – BTS e Halsey – #BoyWithLuv

Never Really Over – Katy Perry – #NeverReallyOver

Inspiração do Ano

Marta – #MartaInspiracao

Luisa Mell – #LuisaMellInspiracao

Maisa – #MaisaInspiracao

Whindersson Nunes – #WhinderssonNunesInspiracao

Instagram do Ano

Larissa Manoela – #LarissaManoelaIG

Maisa – #MaisaIG

Lorena Queiroz – #LorenaQueirozIG

Luara Fonseca – #LuaraFonsecaIG

Revelação do Ano

Giulia Benite – #GiuliaBenite

Sofia S Furlani – #SofiaSFurlani

Vitão – #Vitao

Luluca – #Luluca

Style do Ano

Renato Aragão – #RenatoAragaoStyle

Pabllo Vittar – #PablloVittarStyle

Luis Mariz – #LuisMarizStyle

Klara Castanho – #KlaraCastanhoStyle

Desenho Animado Favorito

Bob Esponja – #BobEsponja

Loud House – #LoudHouse

Miraculous: As Aventuras de Ladybug – #Ladybug

O Incrível Mundo de Gumball – #OIncrivelMundoDeGumball

Programa de TV Favorito

The Voice Kids – #TheVoiceKids

MasterChef – #MasterChef

Programa da Maisa – #ProgramaDaMaisa

Bia – #Bia

Programa Nick Favorito

Kally’s Mashup – #KallysMashupNick

Henry Danger – #HenryDangerNick

The Thundermans – #TheThundermansNick

Bob Esponja – #BobEsponjaNick

Filme do Ano

Vingadores: Ultimato – #VingadoresUltimato

O Rei Leão – #OReiLeao

Turma da Mônica – Laços – #TurmaDaMonicaLacos

Homem-Aranha: Longe de Casa – #HomemAranhaLongeDeCasa

Melhor Apresentador nos 20 anos de MPN

Fabio Porchat (2015) – #FabioPorchatApresentador

Maisa (2018) – #MaisaApresentadora

Larissa Manoela (2017) – #LarissaManoelaApresentadora

Christian Figueiredo (2016) – #ChristianFigueiredoApresentador

Melhor Show nos 20 anos de MPN

Anitta (2015) – #AnittaShow

Luan Santana (2018) – #LuanSantanaShow

Kally’s Mashup (2018) – #KallysMashupShow

Big Time Rush (2012) – #BigTimeRushShow

Slime Épico nos 20 anos de MPN

Isa TKM (2009) – #IsaTKMSlime

Spencer – iCarly (2013) – #SpencerSlime

MariMoon e Larissa Manoela (2013) – #MariMoonLarissaManoelaSlime

Maisa e Matheus E Kauan (2018) – #MaisaMatheusKauanSlime