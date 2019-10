MasterChef - A Revanche: ‘Mudou minha vida da água para o vinho’, conta Vitor Bourguignon

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da quarta temporada, Vitor Bourguignon.

"Eu participei em 2017 e o MasterChef mudou da água para o vinho o meu caminho e a minha vida profissional. Quando eu vim aqui pela primeira vez, eu tinha uma banda, era empresário de mídias. Hoje eu tenho minha hamburgueria, estou abrindo outro restaurante, já fiz algumas consultorias e tenho feito muitos cursos na área", contou em entrevista ao Portal da Band.

"Cozinhar sempre foi uma paixão, mas graças ao programa eu posso e consigo levar isso até hoje de forma profissional", completou o curitibano que promete voltar à cozinha com muito mais garra. "Quando eu vim pela primeira vez, meu objetivo era não fazer feio e me descobrir como cozinheiro. Dessa vez, eu vim para ter um desempenho de alta performance e com muito mais foco", relembrou.

"Acho que a principal dificuldade dessa temporada em relação às outras é o nível dos competidores, porque você vai ter gente de outras temporadas que estão na mesma situação, que também tiveram a vida profissional alterada por causa do MasterChef. Então, da mesma maneira que eu venho com outro foco e com outro objetivo, eu tenho certeza de que eles vão vir também", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.