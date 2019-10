MasterChef - A Revanche: ‘Hoje sou mais cozinheiro do que policial’, diz Thiago

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da quinta temporada, o major Thiago Gatto.

"Eu continuo policial, mas eu mudei de atividade dentro da polícia. Tenho muito mais folgas agora porque trabalho em escala e todos os meus dias de folga são diretamente relacionados à gastronomia. Passei a trabalhar na cozinha direto. Hoje eu sou mais cozinheiro do que policial", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Trabalho mais com eventos por não ter tempo para ficar diretamente em apenas um restaurante e, também, acho muito cedo para eu me focar em uma coisa só. Preciso pegar experiência de mercado, preciso estagiar com vários chefs, em vários lugares. Por isso, não estou fixado em nenhum estabelecimento", completou.

Thiago, que saiu em quarto lugar na quinta edição, acredita que a experiência ajudará a ir mais longe na competição. "A grande diferença é que agora vem um Major que, na verdade, já é cozinheiro profissionalmente. Que exerce e ama a profissão. Que traz uma bagagem de gastronomia bem maior que tinha antes e a mesma vontade de ganhar", afirmou.

"Agora, com certeza, eu vou entrar no jogo para participar de verdade. Vamos fazer esse jogo acontecer", disse ainda. Questionado se já está pensando em como será seu jogo na cozinha do MasterChef, Thiago disse que sim. "Já tenho uma estratégia montada. Afinal, todo militar é um bom estrategista", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health. Conheça os 20 participantes do MasterChef – A Revanche: