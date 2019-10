MasterChef - A Revanche: ‘Estou mais confiante e com mais técnica’, diz Raquel Novais

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da terceira temporada, Raquel Novais.

"Três anos já que eu saí e foram três anos muito intensos. Fiz muita coisa e aproveitei cada oportunidade que o MasterChef me deu. Estudei muito, ganhei autoconfiança. A primeira Raquel que passou aqui ainda estava se achando. Hoje eu sei o meu caminho, mas ainda estou construindo ele com muita humildade", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Sei que ainda tem grandes coisas para serem estudadas, para serem aprendidas, novas perspectivas, mas agora já tenho um pouco de sustentação. Ganhei conhecimento e acho que eu consigo mostrar isso dessa vez, mostrar uma Raquel muito mais confiante e com mais técnica", completou.

Raquel contou que mergulhou de vez no mundo da gastronomia. "Eu abri meu próprio restaurante e tenho um buffet com a Livia [Cathiard] que participou da mesma temporada que eu. Estamos nessa parceria há três anos. Trabalhei também em uma emissora de TV aberta e ganhei, inclusive, um pouco mais de liberdade com as câmeras. Não ficarei tão acanhada com elas", garantiu.

Uma das favoritas do público, a participante revelou que sua estratégia é trazer para si todas as pessoas que a apoiaram. "Tem muita gente que me acompanhou nesse caminho, ex-participantes que não terão a oportunidade de estar aqui. Eles estão vindo comigo, com receitas, com histórias, com experiências e com muita coisa que eu tive de fora. Pode ter certeza de que eu não estou sozinha nessa jogada", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.