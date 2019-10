MasterChef - A Revanche: ‘Estou de volta e desta vez eu vou jogar’, conta Vanessa Vagnotti

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da terceira temporada, Vanessa Vagnotti.

Leia mais:

MasterChef – A Revanche: ‘Estou aqui para ganhar essa loucura’, garante Valter Herzmann

Duelos eliminam 10 participantes no primeiro episódio de MasterChef – A Revanche

"A minha vida virou de cabeça para baixo e eu me redescobri como mulher, como mãe e como cozinheira. Quando você passa por uma prova com tanta pressão e você descobre que você tem força, que você consegue ultrapassar tudo isso, você não se contenta com 'mais ou menos'. Então, eu me separei do meu marido logo após o programa", revelou em entrevista ao Portal da Band.

"Eu me separei e comecei a empreitada de montar o meu próprio restaurante, indo atrás desde aquela burocracia de documentação até as reformas para transformar a minha sala num ambiente que eu pudesse receber as pessoas. O programa acabou em agosto e, no primeiro dia de janeiro de 2017, eu estava abrindo meu restaurante com a cara e a coragem", completou.

Trabalhando ao lado de seus dois filhos, Vanessa contou que a experiência tem sido gratificante. "É uma realização, porque eu vejo eles crescerem. Meu filho cuida do salão, das bebidas, faz os drinks e recebe os clientes. A minha filha segue os meus passos. Na época, ela tinha 15 anos e ela se destacou demais. Está estudando Gastronomia e vai ter que cuidar do restaurante sozinha, na cozinha, enquanto estou aqui", afirmou.

Para nova temporada, a participante quer trazer muita energia boa para a competição. "A Vanessa é filha da Deusa e eu chamei para essa jornada nova as guerreiras. Quero que elas estejam comigo. Diana, Deméter. Sabe aquela energia da mãe que vai à luta, mãe guerreira, que defende o filho com unhas e dentes? A leoa mesmo. Porque o leão fica lá quietinho e quem vai à caça é a leoa", disse.

"Na primeira temporada, eu fui entender que eu estava numa competição quando eu já tinha saído. Eu estava tão feliz, foram momentos tão maravilhoso que eu só queria estar aqui mais um dia e mais um dia. Mas eu não jogava, não entendia. Passados três anos, se eu estou aqui de volta, desta vez eu vou jogar", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.