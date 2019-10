MasterChef - A Revanche: ‘Estou aqui para ganhar essa loucura’, garante Valter Herzmann

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da quarta temporada, Valter Herzmann.

"O MasterChef é uma p*ta reviravolta. É a mesma coisa que pegar um ser humano, colocar em uma máquina de lavar roupa e colocar para centrifugar. Muda sua maneira de enxergar a gastronomia, muda a maneira de viver teus negócios e mudou, também, a minha família. Casei com uma ex-participante também, a Taise [Spolti], e agora tenho um bebê, a Pietra", disse em entrevista ao Portal da Band.

Valter revelou que, por um bom tempo, trabalhou em conjunto com sua mulher Taise. "Fizemos muito eventos por um ano, um ano e meio. Depois que a Pietra nasceu, tivemos que mudar essa rotina. Porque alguém tem que ficar com ela quando a gente vai cozinhar, então ficou um pouco mais difícil", contou.

"Estou há dois anos cozinhando e não faço mais nada da vida. Estudo em casa por conta própria, quando o cliente exige alguma coisa diferente. Floripa não é uma cidade que tem cursos de Gastronomia, como São Paulo. Só tem curso técnico que ensina a fritar coxinha. Então, tive de evoluir pondo a mão na massa, dentro da cozinha", explicou.

O participante disse que chegará nessa edição mais maduro para a competição. "Todo mundo sabe que tem de cozinhar bastante no MasterChef, mas tem o jogo psicológico que rola. Venho também com uma experiência maior, porque estou todo esse tempo trancado dentro de uma cozinha, fazendo evento toda semana e isso ajuda muito", afirmou.

"Acho que venho mais preparado para enfrentar o pessoal. Eu fiquei em terceiro lugar e só estou aqui para ganhar essa loucura. Se não fosse para ganhar, eu não estaria aqui. Se eu sair antes disso, vou ficar bem irritado", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.