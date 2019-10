MasterChef - A Revanche: ‘Espero encontrar grandes oponentes’, diz Mirian Cobre

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da quarta temporada, Mirian Cobre.

Leia mais:

MasterChef – A Revanche: ‘É a minha terceira chance’, relembra Helton Oliveira

Duelos eliminam 10 participantes no primeiro episódio de MasterChef – A Revanche

"Desde que saí do programa, eu não consegui mais largar a gastronomia, não consegui parar de estudar, de fazer cursos. A cozinha do MasterChef entra na sua vida para o resto da sua vida. E minha grande conquista foi ter saído do Brasil e ido para a China. Fiquei lá um mês com o Victor [Vieira], um dos participantes da minha temporada e foi maravilhoso", contou em entrevista ao Portal da Band.

"Pude viajar pela gastronomia de lá e foi uma experiência intensa, enriquecedora. Graças ao programa, também mudei na minha parte emocional. Ninguém muda por completo, mas eu consigo hoje ser um pouco mais calma, consigo refletir mais e pensar mais", disse.

"Acho que virei mais bem preparada, mais calma e mais centrada para o jogo. Estou uma pessoa muito centrada, muito focada e estou treinando exaustivamente para a competição. Meus dedos estão cortados, queimados. Espero encontrar grandes oponentes", completou.

Apesar de ainda manter a profissão como cirurgiã-dentista, Mirian mantém em paralelo as atividades como personal chef. "Já fiz jantares para até 50 pessoas, mas faço mais jantares em casa durante o fim de semana e à noite. Consigo conciliar com a minha agenda", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.