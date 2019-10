MasterChef - A Revanche: ‘É a minha terceira chance’, relembra Helton Oliveira

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O "MasterChef – A Revanche" contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, o participante da sexta temporada, Helton Oliveira.

"É uma loucura. Agora é a minha terceira chance, porque eu saí e voltei na repescagem na minha temporada. Dessa vez, eu vou com tudo e a minha expectativa está muito alta. É a minha chance de mudar de vida mesmo", disse o jovem em entrevista ao Portal da Band.

"Ter participantes de outras temporadas concorrendo comigo significa que eu tenho que focar mil vezes mais do que antes e estudar muito mais. Todo mundo que está vindo aqui não está vindo para brincadeira. Eles têm um potencial de cozinha, com certeza, muito maior do que o meu, mas eu vou me manter equilibrado psicologicamente para conseguir chegar ao meu maior objetivo, que é a final", completou.

Dividido entre admiração e rivalidade, Helton acredita que está no mesmo patamar que os outros cozinheiros. "Estar competindo contra eles é muito gratificante, porque são pessoas que cozinham muito. E, se eu estou no mesmo lugar que eles, é porque eu estou no mesmo nível. Então, eu vejo todos eles como meus iguais", afirmou.

"Por eu ter saído mais recentemente, a minha visão na cozinha do MasterChef é mais estratégica. Eu assisti novamente à minha temporada e acho que as estratégias de jogo agora vão fazer mais sentido ainda", explicou.

No pouco tempo longe das câmeras, Helton aproveitou para cozinhar muito. "Apareceu bastante proposta, consegui fechar bastante coisa legal para mim. Fiz eventos grandes que foram um sucesso – teve evento que esgotou tudo em duas horas. Realizei workshop com crianças, fiz aula-show e evento na minha cidade. E apareceu também bastante presente", finalizou sorridente.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.