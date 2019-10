MasterChef – A Revanche: assista AO VIVO ao primeiro episódio da disputa

O primeiro episódio do reality show MasterChef – A Revanche será transmitido pela Band na noite desta terça-feira (15). Desta vez, os chefs Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin trazem de volta à cozinha vinte ex-participantes de diversas temporadas. Neste episódio, eles batalharão um a um pelas dez vagas para continuar na competição.

O programa está previsto para começar às 22h40 na TV aberta, mas você também pode acompanhá-lo ao vivo pela internet.

Pelo YouTube, a Band transmite o MasterChef simultaneamente à TV. Você pode acompanhar pelo site oficial do programa, neste link.

Ainda, dá para assistir pelo canal do YouTube, na própria rede social. Acesse o link da transmissão e inscreva-se no canal para mais atualizações.

Uma terceira forma de acompanhar a transmissão é pelo aplicativo da Band para o celular. Baixe-o no seu iOS ou Android para assistir diretamente do seu aparelho.

