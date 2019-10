MasterChef - A Revanche: ‘Acredito que estarei mais forte’, diz Sabrina Kanai

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da segunda temporada, Sabrina Kanai.

"Hoje sou uma pessoa mais segura e pretendo apresentar os meus pratos com mais segurança. Foram quatro anos de trabalho, aprendendo com as pessoas que trabalham comigo e estudando por contra própria. Espero apresentar uma Sabrina diferente e mais madura, talvez", disse em entrevista ao Portal da Band.

"Eu tenho um espaço de eventos aqui em São Paulo e isso amadurece na cozinha. Você tem a questão da entrega rápida e de já ver a reação do seu cliente, se ele está gostando do que você propôs. Então, eu tive vários jurados ao longo desses quatro anos", completou.

De acordo com Sabrina, a principal mudança entre as duas temporadas será o seu comportamento. "Na edição passada, eu estava muito insegura e nesta, depois de tantas pessoas falando que eu cozinho bem, eu acredito que estarei mais forte, mais segura e mais madura. E espero que os chefs também caiam [de amores] pelos meus temperos e os meus sabores", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.