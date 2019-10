'Grease' ganhará série derivada pela HBO Max

"Grease — Nos Tempos da Brilhantina", musical clássico com John Travolta e Olivia Newton-John, vai ganhar uma série derivada pela HBO Max, o streaming do canal pertencente à WarnerMedia.

Leia mais:

MasterChef – A Revanche: ‘Estou aqui para ganhar essa loucura’, garante Valter Herzmann

Jason Momoa comemora a confirmação de Zoë Kravitz como Mulher-Gato

Segundo a revista Variety, o projeto se chamará "Grease: Rydell High", fazendo referência à escola que Danny e Sandy, o casal protagonista, estudava. De acordo com a declaração da plataforma que exibirá a produção, a trama vai misturar elementos novos com originais do longa de 1978.

O HBO Max tem a previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2020 nos Estados Unidos, mas ainda não há informações sobre a sua chegada ao Brasil.