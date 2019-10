Jennifer Aniston acaba de criar Instagram e surpreende fãs de 'Friends' com foto imperdível

Além de ser confirmada no segundo filme da saga “Mistério no Mediterrâneo” junto a Adam Sandler na Netflix, Jennifer Aniston surpreendeu ao criar um perfil no Instagram e publicar uma foto bastante especial.

A atriz de 50 anos, conhecida mundialmente por sua carreira no cinema e seu papel como “Rachel Green” na série "Friends", rapidamente acumulou mais de 116 mil seguidores na rede social.

Ela ainda deu o que falar com seu primeiro post, um registro do encontro com o elenco da sitcom, escrevendo: “E agora também somos AMIGOS do Instagram. OI INSTAGRAM”.

Agora vai ser muito mais fácil acompanhar a vida da “Jen”!