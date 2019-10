Cartaz sobre suposto novo álbum do Coldplay é colocado e retirado do metrô de São Paulo

Um possível vazamento sobre um novo álbum do Coldplay pode ter acontecido em São Paulo. Um cartaz sobre o próximo disco da banda foi colocado no metrô, na transição da estação Paulista (linha 4-Amarela) para a Consolação (linha 3-Verde).

O pôster gigante foi colocado na segunda-feira (14) e na manhã desta terça-feira (15) já não estava mais lá. Na imagem, o grupo aparece trajado com vestes do início do século 20 e instrumentos antigos.

A legenda, "1919", explica a foto, enquanto a outra data, "22 de novembro", indicaria o provável lançamento do álbum.

O Metro procurou o Metrô e a ViaQuatro para uma declaração sobre o ocorrido, mas ainda não obteve uma resposta oficial. Atualizaremos a nota com mais informações em breve.

O Coldplay também não fez nenhuma revelação a respeito do suposto trabalho inédito. Se confirmado, o novo disco virá quatro anos após o seu antecessor, "A Head Full of Dreams".

Contudo, isso não deixou os fãs em silêncio e o pôster foi um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça. Veja:

