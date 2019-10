Tabata Amaral estará no Roda Viva desta segunda-feira

A deputada federal pelo PDT de São Paulo, Tabata Amaral, é convidada do programa Roda Viva nesta segunda-feira (14). O programa vai ao ar na TV Cultura a partir das 22h.

LEIA MAIS:

Leon e Nilce, do Coisa de Nerd, falam sobre sucesso e curso de política: ‘nós profetizamos a polarização no Brasil’

‘Os EUA apoiam Brasil no OCDE; só não vê quem não quer’, diz Eduardo Bolsonaro

Amaral foi uma das candidatas mais votadas para a Câmara Federal nas eleições de 2018. Formada em Ciências Políticas e Astrofísica pela Universidade de Harvard, ela nasceu na periferia paulista, em Vila Missionária.

O nome da deputada ascendeu à fama nacional quando, integrando a Comissão de Educação na Câmara, ela questionou as qualificações e a atuação do então ministro da pasta, Ricardo Vélez. O vídeo do momento viralizou e gerou elogios à jovem pedetista.

Entretanto, tal atenção também atraiu críticas da esquerda e da direita. Mais recentemente, Tabata publicou vídeo em que recusava a instrução partidária e anunciava seu voto favorável à reforma da Previdência proposta pelo governo Bolsonaro. A decisão trouxe acusações de "traição" dentro do partido, inclusive do ex-candidato à presidência Ciro Gomes, líder do PDT e "padrinho político" da deputada.

A entrevista desta segunda-feira também poderá ser acompanhada no site da emissora, Twitter, Facebook, YouTube e no aplicativo Cultura Digital.