Grupo de música tradicional japonesa, Wadan Taiko Ensemble se apresenta em São Paulo

Grupo de música tradicional japonesa, o Wadan Taiko Ensemble faz nesta segunda-feira (14), no Teatro Sérgio Cardoso, uma apresentação única do show “Ecos Divinos – A Nova Era do Taiko”.

O espetáculo é inspirado em um dos contos mais antigos da mitologia japonesa e narra os conflitos entre os deuses irmãos Amaterasu e Susanoo – que, segundo a lenda, também narram a origem do Japão.

O Taiko é um instrumento de percussão milenar presente na história japonesa há cerca de 1.500 anos. Tradicionalmente, os tambores são utilizados como uma forma de comunicação com os deuses e ancestrais japoneses em cerimônias festivas e religiosas.

Na era moderna, a peça tornou-se uma manifestação artística e cultural.

Serviço

No Teatro Sergio Cardoso (r. Rui Barbosa, 153, Bela Vista; tel.: 4003-1212). Nesta segunda-feira (14), às 20h30. De R$ 40 a R$ 100 no site da Sympla.