MasterChef - A Revanche: ‘Eu era inocente, agora estou mais madura’, diz Haila Santuá

Estreia nesta terça-feira, 15, uma nova edição do talent show culinário mais disputado do mundo. O MasterChef – A Revanche contará com a presença de 20 ex-cozinheiros amadores que concorreram anteriormente o título de MasterChef Brasil. Dentre eles, a participante da sexta temporada, Haila Santuá.

"Acredito que eu cheguei muito perto do troféu e eu batalhei muito para chegar onde cheguei. Para mim, esta será uma segunda chance única e eu tenho que aproveitar. Não tive como falar não. Agarrarei essa oportunidade com as duas mãos e, agora, com a cabeça no lugar", garantiu em entrevista ao Portal da Band.

"Na minha temporada, eu não usei muito a cabeça e a emoção me dominou demais. Eu era muito inocente, tanto como pessoa quanto na cozinha. Agora, sou uma Haila com certeza mais madura e que vai chegar com todas as garras e com cabeça", completou.

Nos meses entre o fim das gravações do MasterChef 2019 e o início do MasterChef – A Revanche, Haila aproveitou para estudar. "Fiz um estágio com o chef Ian Baiocchi, que é de Goiás e tem vários restaurantes renomados lá. Foi muito gostoso e proveitoso, apesar de ter sido em curto prazo. Também fiz alguns eventos que apareceram", disse.

Haila conto ainda que não teme enfrentar adversários que têm anos de experiência após a passagem pelo talent show. "Não estou ansiosa nem nervosa com outros participantes que tenham muito mais experiência na cozinha porque, se tem uma coisa que aprendi aqui é que a cozinha do MasterChef é única. Você pode saber muito, mas pode não chegar nem em quinto lugar, assim como eu cheguei. Porque não é só o conhecimento que manda", afirmou.

"O conhecimento ajuda muito, mas na cozinha do MasterChef você precisa de outras habilidades. Claro que eu fico um pouco mais apreensiva, mas acredito que para lidar com isso eu só preciso um pouco mais de concentração porque eu posso fazer uma coisa simples que pode ser tão gostosa quando uma coisa que tenha muita técnica. Eu era considerada a mais fraca e cheguei em quinto lugar. Isso me dá força para não ter medo de ninguém", finalizou.

O MasterChef – A Revanche é um formato da Endemol Shine Group, produzido pela Endemol Shine Brasil em uma co-produção com a Band e o Discovery Home & Health. O programa vai ao ar todas às terças-feiras, às 22h45, na tela da Band (com transmissão simultânea no aplicativo da emissora para dispositivos móveis). A atração também vai ao ar às sextas-feiras, às 20h30, no Discovery Home & Health.