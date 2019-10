Leon e Nilce, do Coisa de Nerd, falam sobre sucesso e curso de política: 'nós profetizamos a polarização no Brasil'

O público da BGS 2019, a Brasil Game Show, teve oportunidade de ver de perto Leon Martins e Nilce Moretto, dos canais "Coisa de Nerd" e "Cadê a Chave". O casal, prestes a atingir 10 milhões de inscritos em seu projeto principal, mora no Canadá e fez uma de suas raras visitas ao país natal com participações em três estandes, além de uma festa da produtora BBTV.

Após um agitado gameplay de "Minecraft" para um grande público na quinta-feira (10), a dupla conversou com o Metro Jornal no lounge do YouTube na feira. Para eles, a BGS é o principal evento de seus calendários. "É onde a gente encontra a nossa comunidade, já tem essa tradição", diz Nilce. "A BGS tem a maior interseção de públicos diferentes que a gente atinge, tem a galera de tecnologia, a galera dos games e até quem só quer encontrar outros youtubers", completa Leon.

Casal participou de painel no palco BGS Talks na quinta-feira (10) / Rodrigo Mequelazzo/Divulgação

Instantes antes, no palco, o casal interagia com os fãs e se revezava para filmar alguns trechos do painel, que fez mais sucesso do que alguns convidados internacionais. Acostumados com essa rotina em dupla, eles admitem carregar um "trabalho de emissora" há dez anos e, mais recentemente, começaram a ampliar a equipe. "Comecei com um editor externo há dois anos, mas estamos aprendendo ainda, a gente tem dificuldade de delegar algumas coisas", conta Leon sobre os vídeos do Coisa de Nerd. Já no Cadê a Chave, o trabalho fica todo nas mãos deles. "É um filho!", desabafa Nilce.

A carreira na internet teve início como um hobby de Leon, formado em relações internacionais – Nilce trabalhava repórter de televisão em Goiânia. Algumas participações nos vídeos do marido fizeram ela também cair nas graças do público, se tornando parte do canal e tocando o Cadê a Chave a partir de 2013. O sucesso contínuo (seus canais somam mais de 3,4 bilhões de visualizações), segundo o casal, é resultado de um conteúdo verdadeiro e passional. "É um trabalho, mas continua sendo hobby. Quando me perguntam o que eu faço para me divertir, eu respondo que faço vídeos", brinca Leon.





Política e 'profecia'

O período das eleições levantou o debate político nas redes sociais, e o YouTube não escapou de vídeos discutindo os assuntos e ideologias dos principais candidatos. Assim como em toda a internet, a rede foi bombardeada de notícias falsas e noções de ciência e história distorcidas por canais de grande alcance. O casal decidiu protagonizar vídeos para combater essa desinformação com fatos. "É importante a gente tratar desses assuntos porque qualquer pessoa que tem uma voz e opção de contribuir para uma sociedade mais justa, livre e igualitária deve agir nesse sentido", defende Leon.

Nilce ressalta, porém, que a temática sempre foi presente nos canais. "Em 2013, quando a gente lançou o Cadê a Chave, um dos quadros era o 'Cadecast', em que a gente discutia política com profundidade, eram vídeos de 40 minutos. Ali, a audiência era menor, então o que a gente fala agora repercute mais."

A jornalista relembra ainda a reeleição de Dilma Rousseff (PT), em 2014. "Nós profetizamos a polarização no Brasil, tem um vídeo que traça esse caminho! O Brasil não estava tão polarizado, a gente fez uma análise das eleições presidenciais que dizia que o caminho era você brigar com o seu vizinho. Foi exatamente o que aconteceu."

Leon admite que entrar em debates políticos ou ideológicos pode ser arriscado. "Claro que isso custa muito de vez em quando, porque não é interessante termos um desgaste com parte da audiência. Mas é uma coisa importante e a gente tem que fazer o nosso papel."

Curso de política internacional

Além de tocar vídeos para três canais – com a adição do recente "República Coisa de Nerd" –, Leon e Nilce abraçaram o ambicioso projeto de desenvolver um curso online sobre política internacional. "Existe uma demanda hoje das pessoas por educação em política, de análise das coisas que estão acontecendo no mundo. A gente vê que a galera está procurando muito desse conteúdo audiovisual e o que está sendo oferecido, muitas vezes ligados à personalidades do YouTube, não é de uma qualidade técnica e acadêmica muito alta", conta Leon.

As aulas já foram filmadas e o material está em fase de pós-produção. Foram convidados professores doutores de cursos de relações internacionais, com um coordenador que definiu o currículo pedagógico, apresentado em vídeos e bibliografia. "Ele foi pensado de uma forma que qualquer um pode acompanhar. É tanto para uma pessoa que está estudando para o Enem quanto para um profissional que se sente inseguro em participar desse tipo de assunto no ambiente de trabalho."

O casal afirma que está produzindo o conteúdo sem pressa para entregar o melhor produto possível, e por isso ainda não há informações sobre preço e data de lançamento. Leon afirmou que estuda a necessidade de uma participação entre os módulos, introduzindo e fazendo conexões com os conteúdos de cada aula – até o momento, eles assinam o curso como produtores e diretores. "É uma coisa nova, que mexe muito com nosso senso de missão e de compromisso. Eu tenho uma expectativa que ele contribua positivamente para o debate", complementa Nilce.