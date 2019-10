VÍDEO: Lana del Rey 'esquece' de cantar durante show

A cantora Lana Del Rey protagonizou um momento divertido durante uma apresentação no Grammy Museum, exposição interativa sobre a história da premiação e seus vencedores.

Apesar de nunca ter levado a estatueta, a artista já foi indicada duas vezes na categoria "Melhor Álbum Pop" e também por "Melhor Canção Composta para Mídia Visual", pela música Young and Beautiful, parte da trilha sonora do longa O Grande Gatsby (2014).

Lana e outras duas cantoras, Zella Day e Weyes Blood, apresentaram no palco em Los Angeles um cover da canção For Free, da roqueira Joni Mitchell.

A bela harmonia das três vozes femininas junto ao piano corria bem, até que a intérprete do sucesso "Summertime Sadness" se calou, ficando um momento longo demais sem cantar.

Com a cabeça inclinada para o lado e uma expressão de relaxamento, a estadunidense esqueceu-se de seu verso e precisou levar um "cutucão" da companheira de palco, Zella Day, para lembrar que também precisava cantar.

Depois do lembrete, Lana sorri envergonhada e retoma o microfone. Posteriormente, ela explicou que a voz de Weyes Blood na canção era "tão bonita" que ela esqueceu de seu papel na apresentação.

A cantora tem um histórico de momentos divertidos no palco, famosa por esquecer das letras de suas canções – seus fãs, no entanto, adoram sua personalidade "avoada", e riem das trapalhadas da cantora nas redes sociais. O vídeo da apresentação no Grammy Museum já acumula mais de 600 mil visualizações no Twitter nesta tarde de segunda-feira (14).

Lana Del Rey é uma das confirmadas no festival Lollapalooza, que ocorrerá em São Paulo em 2020. Veja o line-up completo na matéria do Metro Jornal.