La Casa de Papel: Confirmam 5ª parte e revelam ator que continuará no sucesso espanhol

Os fãs de “La Casa De Papel” já podem começar a ficar ansiosos para 2020 por duas grandes razões: quando a quarta parte do sucesso espanhol começar a ser exibido, as gravações da quinta parte também se iniciarão.

De acordo com Fórmula TV, as informações foram fornecidas pela Vancouver Media responsável pela produção do seriado e mais uma vez "O Professor", interpretado por Álvaro Monte, estará guiando a resistência.

O portal arrisca que a quinta temporada pode se concentrar no assalto a uma instituição financeira internacional, mas não confirma mais nomes do elenco.

Animados?