Recém cristão, Kanye desaprova vestido de Kim Kardashian: 'me afeta quando suas fotos são sexy demais'

O episódio mais recente de Keeping Up With The Kardashians deu o que falar neste domingo (13). O reality show mostrou a família se aprontando para o MET Gala, baile nova-iorquino exclusivíssimo cujo ponto alto é a moda no tapete vermelho.

No quarto de hotel, na véspera do evento, Kanye West decidiu que não gostava da roupa que sua esposa havia escolhido. A modelo e empresária Kim Kardashian é conhecida por exibir seu corpo escultural, iniciando tendências de moda e lucrando com linhas de roupas e artefatos de emagrecimento.

O vestido escolhido por ela para o MET Gala consistia em um corset apertadíssimo, coberto por um tecido em coloração nude, cujo drapeamento e cor permitem um efeito "transparente". Jóias em formato de gotas d'água são suspensas por fios quase invisíveis, adornando todo o vestido – o conjunto da obra faz a socialite parecer que acabou de sair do banho, o que é amplificado por seu cabelo molhado.

A roupa, no entanto, não foi aprovada pelo rapper Kanye West, que recentemente converteu-se ao Cristianismo. De última hora, ele puxou sua esposa de lado e expôs seus sentimentos sobre o look.

"Tipo, o corset, roupa íntima, tudo isso… Eu sinto que passei por uma transição entre ser um rapper, olhar para as garotas e pensar que minha esposa precisa ser igual às outras, mostrar o corpo e tal", começa Kanye. "Eu não percebi que isso estava afetando minha alma, meu espírito, como alguém que é casado e pai de quatro crianças".

O rapper voltou a mostrar incômodo com o corset. "Um corset é um tipo de roupa íntima. É sexy, mas para quem?".

Kim rapidamente se irritou com a conversa do marido. "Na noite anterior, você vem e me diz que não gosta do corset? Você está me deixando muito ansiosa, não preciso de mais energia negativa".

Kanye insistiu: "Você é minha esposa, e me afeta quando suas fotos são sexy demais". A modelo, que se apoia na imagem sexy como um de seus principais atributos, não aceitou o comentário.

Ela deixou claro que, apesar da recém conversão religiosa de Kanye – refletida também em sua música –, suas decisões ainda são dela própria. "Você me ajudou a ser uma pessoa sexy e confiante!", rebateu. "Só porque você está passando por uma jornada de transformação, não quer dizer que eu esteja no mesmo lugar que você".

Após a resposta da esposa, o músico deixou o quarto, e Kim continuou a reclamar para amigos do casal – que haviam assistido à toda a briga. "Isso é completamente ridículo".

A mãe de North, Saint, Chicago e Psalm manteve sua decisão e apareceu, no dia seguinte, junto ao marido, vestindo o corset. Já sabemos quem ganhou esta batalha!