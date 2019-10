Fernanda Souza e Thiaguinho confirmam separação: 'Relação se tornou amizade'

Fernanda Souza e Thiaguinho não estão mais casados após 4 anos. A atriz e o cantor anunciaram em conjunto a separação na tarde desta segunda-feira (14) em suas redes sociais.

Eles estavam juntos – entre namoro e casamento – há oito anos e meio. "O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", diz o comunicado, publicado com uma foto em que eles aparecem de mãos dadas.

Os ex se dizem chateados com a decisão, mas prometem manter a proximidade. "Somos seres humanos (assim como você que está lendo isso), com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente".

Eles pediram apoio durante essa fase de transição. "Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama", disse.

"Por aqui, nós, Fernanda e Thiago, acolhemos um ao outro, nos damos as mãos e seguimos guiados por Deus e pelo nosso amor, amizade e respeito que sempre tiveram um lema:

Unidos até depois do fim", encerram.