Duke Ellington Orchestra celebra clássicos do jazzista na Sala São Paulo

Liderada pelo neto de Edward Kennedy “Duke” Ellington, um dos principais artistas da música norte-americana do século 20, a orquestra, que se apresenta ativamente há 88 anos, virá com 18 músicos e se apresentará na Sala São Paulo nesta segunda-feira (14), às 21h.

Ao todo serão apresentados 17 sucessos já tocados por Duke, abrindo com a clássica “Take the “A” Train”, passando por “Portrait of Louis Armstrong”, “Cotton Tail” e a inesquecível “In A Sentimental Modo”.

Fundada por Duke Ellington nos anos 1920, a orquestra ganhou notoriedade em suas apresentações no Cotton Club, no Harlem, na cidade de Nova York. Após o falecimento do músico, em 1974, seu filho Mercer deu continuidade ao trabalho iniciado pelo pai até 1996, ano de sua morte. Hoje, o espetáculo está sob a liderança de Paul Ellington, filho de Mercer.

Tucca

A icônica orquestra de jazz faz parte da programação 2019 da série Tucca Concertos Internacionais, com toda a renda da bilheteria destinada ao tratamento de crianças e adolescentes carentes com câncer.

Serviço

Na Sala São Paulo (pça. Julio Prestes, 16, Campos Elíseos; tel.: 2344-1051). Segunda-feira (14), às 21h; De R$ 80 a R$ 320.