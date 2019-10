Disney lança thread com todos os títulos do seu serviço de streaming

O lançamento do Disney+, serviço de streaming da casa do Mickey Mouse, entrou em pré-venda nos Estados Unidos nesta segunda-feira (14) e veio com uma ação de marketing intensa. O perfil oficial da plataforma no Twitter fez uma thread com todos os títulos que estarão presentes.

Foram mais de 600 tweets com os filmes e séries do catálogo. Neste acervo gigantesco estão produções originais, como "O Mandaloriano", "Falcão e Soldado Invernal" e "WandaVision", e os clássicos da Disney, como as franquias de "O Rei Leão" e "Piratas do Caribe".

O Disney+ será lançado no dia 12 de novembro nos Estados Unidos. Na América Latina o serviço estará disponível em 2020.

Um último tweet foi publicado ao final da thread com um resumo rápido em vídeo de alguns títulos. Veja: