'Coringa' lidera bilheterias norte-americanas pelo segundo fim de semana seguido

"Coringa" continua a cercar rodas de discussão, mas também veio com tudo nas bilheterias dos Estados Unidos. De acordo com a Comscore Movies, o longa solo do vilão do Batman seguiu na liderança dos lucros de filmes em cartaz pelo segundo fim de semana seguido.

O valor resultante da exibição da produção do dia 10 ao dia 13 foi de US$ 55 milhões. Com isso, já são somados US$ 543 milhões no mundo todo; é uma quantia muito significativa, dado o orçamento de US$ 55 milhões, que está abaixo da média para uma adaptação de quadrinhos.

"Coringa" é dirigido pelo diretor Todd Phillips, responsável pela franquia "Se Beber, Não Case!". O protagonista é encarnado pelo ator Joaquin Phoenix, conhecido por projetos como "Ela" e "Gladiador".

Veja o trailer do filme: