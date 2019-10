BGS 2019: Testamos 'Marvel's Avengers'; veja primeiras impressões

A Playstation trouxe para a BGS 2019 "Marvel's Avengers", game da Square Enix sobre a equipe de super-heróis da Casa das Ideias. O Metro testou o produto em primeiro mão e traz as primeiras impressões sobre o futuro lançamento.

Nascido em meio a polêmica devido ao visual questionável do grupo principal, o jogo está envolto em expectativa. E o estúdio responsável parece saber disso; todo o marketing feito até então é voltado para a os personagens que formam o time fundador dos cinemas – com exceção do Gavião Arqueiro.

Capitão América, Thor, Viúva Negra, Homem de Ferro e Hulk encaram um ataque gigantesco liderado pelo Taskmaster, que por sua vez será o vilão principal do filme da "Viúva Negra". Coincidência? Com certeza não.

O gameplay diverte, mas se mostra dependente justamente de quem o jogador está controlando e da história. O teste disponibilizado não revelou muito sobre a trama, porém as situações para cada Vingador são fundamentais na experiência.

A escalada de paredes do Hulk e o embate da Viúva com o antagonista, por exemplo, são muito divertidos e dinâmicos. Já o Capitão América e o Homem de Ferro sofrem com desafios repetitivos, mesmo com as habilidades condizentes às especificidades deles.

O sistema de combate é relativamente semelhante ao utilizado por "God of War" a série "Arkham" do Batman. Há as golpes fracos e fortes, esquivas e finalizações.

Gráficos

De fato, o medo do público com um gráficos possivelmente atrasados são reais em alguns sentidos. As expressões faciais soam estranhas, especialmente com a bagagem cinematográfico que muitos dos jogadores terão. Contudo, não estamos falando de uma aparência ruim, longe disso.

Com as horas de gameplay os rostos e cenários se acostumam aos olhos e gera-se um interesse em continuar com a imersão naquele formato.

Miss Marvel

Kamala Khan, a Miss Marvel, será uma das protagonistas de "Marvel's Avengers", mas não foi disponibilizada para testes. Ela vai ser o ponto central de uma trama que se assemelha à "Vingadores: Ultimato" na premissa.

A história principal se passa após cinco anos de um evento catastrófico que deu aos heróis o status de criminosos. Portanto, muitas revelações na narrativa, personagens inéditos e outras interações devem estar sendo guardadas.

O game será lançado no dia 15 de maio para PS4, Xbox One e PC.