Série documental inédita no Brasil conta o início do movimento negro

O Canal Curta estreia na próxima sexta-feira (18), às 20h, a série documental "And Still I Rise: O Movimento Negro nos EUA desde Martin Luther King", dirigida por Leslie Asako Gladsjo, Talleah Bridges McMahon, Sabin Streeter e Leah Williams.

São quatro episódios de uma hora cada, narrados pelo escritor Henry Louis Gates e conta com entrevistas de Oprah Winfrey, Shirley Chisholm, primeira mulher negra eleita no Congresso dos EUA e de Kathleen Cleaver, uma das líderes do movimento Pantera Negras.

As imagens são baseadas em arquivos pessoais e dados históricos, além de depoimentos muito pessoais dos personagens retratados.

No primeiro episódio, a série começa com os pontos de virada: as marchas de Selma e os tumultos de Watts, que iniciaram o movimento negro nos Estados Unidos. A série vai ser exibida todas as sextas-feiras, na sessão Sexta da Sociedade. Os horários alternativos para o primeiro episódio são: 19 de outubro, sábado, às 3h e às 10h50; 20 de outubro, domingo, às 23h; 21 de outubro, segunda-feira, às 17h; 22 de outubro, terça-feira, às 11h.

Veja o promo abaixo: